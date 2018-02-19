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Ученые нашли способ борьбы со старением

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Фото: Depositphotos.com
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Португальские ученые нашли способ борьбы со старостью –– предотвращение появления аномального числа хромосом в клетках. Результаты исследования опубликованы в BioRxiv.org.

В процессе старения организма, увеличивается число клеток, в которых возникает анеуплодия –– изменение числа хромосом. Из-за этого меняется активность генов, отвечающих за митоз –– деление клеток, в ходе которого хромосомы одинаково распределяются между двумя новыми ядрами.

Ученые провели ряд экспериментов на мышах и изменили механизм деления клетки. Нарушения в работе митоза привели к прогерии — преждевременному старению.

Далее исследователи проанализировали маркеры старения у клеток фибробластов, которые взяли у трех разных возрастных категорий –– младенцев, людей среднего возраста и стариков.

В результате выяснилось, что с возрастом в организме подавляется белок Forkhead box M1, регулирующий активность генов, которые контролирует деление клеток.

При этом, если количество белка увеличить искусственно, то рост числа хромосом и маркеры старения в организме снижаются.

По мнению специалистов, результаты исследования помогут разработать терапевтические методы борьбы со старением.

16 февраля портал iz.ru сообщил, что американские ученые разработали салфетку, следящую за здоровьем человека. Сделаны салфетки из бумаги и обладают функциями по сбору информации о человеческом теле.

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