Ученые нашли способ борьбы со старением

Португальские ученые нашли способ борьбы со старостью –– предотвращение появления аномального числа хромосом в клетках. Результаты исследования опубликованы в BioRxiv.org.

В процессе старения организма, увеличивается число клеток, в которых возникает анеуплодия –– изменение числа хромосом. Из-за этого меняется активность генов, отвечающих за митоз –– деление клеток, в ходе которого хромосомы одинаково распределяются между двумя новыми ядрами.

Ученые провели ряд экспериментов на мышах и изменили механизм деления клетки. Нарушения в работе митоза привели к прогерии — преждевременному старению.

Далее исследователи проанализировали маркеры старения у клеток фибробластов, которые взяли у трех разных возрастных категорий –– младенцев, людей среднего возраста и стариков.

В результате выяснилось, что с возрастом в организме подавляется белок Forkhead box M1, регулирующий активность генов, которые контролирует деление клеток.

При этом, если количество белка увеличить искусственно, то рост числа хромосом и маркеры старения в организме снижаются.

По мнению специалистов, результаты исследования помогут разработать терапевтические методы борьбы со старением.

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