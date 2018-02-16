Ученые разработали следящую за здоровьем человека салфетку

Американские ученые Вашингтонского университета разработали салфетку с возможностью слежения за здоровьем человека. Об этом сообщает Advanced Materials Technologies.

Специалисты разработали салфетки, обладающие функциями по сбору информации о человеческом теле. Сделана салфетка из бумаги, которая отслеживает сердцебиение человека и скорость, с которой вращается глазное яблоко. Кроме того, она может отследить движения тела.

Изобретение, созданное из углеродных трубок и наноструктурированного композита, может применяться для диагностики различных типов заболеваний, улавливая основные изменения в показателях человеческого тела. Как отмечает телеканал «Звезда», размер салфетки, которая фактически является сверхчувствительным датчиком, составляет всего несколько сантиметров.

Ранее портал iz.ru сообщал, что китайские ученые создали уничтожающих раковые клетки нанороботов.