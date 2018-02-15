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Японские ученые создали мгновенно действующий препарат от гриппа

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Фото: Global Look Press/Normann Hochheimer/CHROMORANGE
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Японская фармацевтическая компания Shionogi разработала уникальный препарат, победивший вирус гриппа всего за одни сутки. Об этом сообщил портал ScienceAlert.

Для создания препарата специалисты использовали знания, которые были получены при разработке лекарства против ВИЧ. Его действие отличается от лекарств с аналогичными функциями. Препарат на начальной стадии заболевания гриппом блокирует активность металлоферментов.

Эффективность лекарственного средства была доказана в ходе клинических испытаний. В нем приняли участие 1436 человек, больных гриппом.

Пока препарат не появился на рынке, но швейцарский концерн Roche, заинтересовавшийся разработками японских ученых, приобрел лицензию на изготовление лекарства, сообщает телеканал «360».

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