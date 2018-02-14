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Китаянка заразилась новым штаммом птичьего гриппа

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Фото: Global Look Press/Liu Junxi
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Первый в мире случай заражения новым штаммом птичьего гриппа зафиксирован в Китае. Речь идет о редкой разновидности вируса H7N4.

По данным департамента здравоохранения Гонконга, симптомы были выявлены у 68-летней пациентки из восточной провинции Цзянсу, которая контактировала с домашней птицей.

В больнице она провела три недели, после чего китаянку выписали. Признаков гриппа у ее родственников пока не обнаружено.

Насколько штамм H7N4 является опасным, пока не ясно. Ранее медики фиксировали случаи инфицирования людей другими видами вируса — H5N1 и H7N9.

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