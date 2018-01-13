В Японии уничтожили 92 тыс. кур из-за птичьего гриппа

Вирус птичьего гриппа снова угрожает планете. В Японии на острове Сикоку уничтожили 92 тыс. кур! В радиусе 10 км от птицефабрик ввели карантинную зону. На дорогах проводится дезинфекция. Повод для беспокойства появился и у британских ветеринаров. На фермах графства Дорсет от вируса погибли 17 птиц. И в Японии, и в Британии выявлен один и тот же штамм — H5N6. Высокой угрозы для человека данный штамм не представляет. Однако болезнь крайне заразна и смертельна для птиц.

Другое дело — H5N1! Рекордным по количеству заболеваний птичьим гриппом стал 2005 год. Вьетнам, Таиланд, Камбоджа, Индонезия — 112 случаев, из них 64 смертельных. Чтобы предотвратить эпидемию, в мире вакцинировали миллионы птиц. Наибольшую опасность для людей представляют мутированные вирусы. Последняя пандемия гриппа «испанка» в 1918–1919 годах унесла жизни 40 млн человек.