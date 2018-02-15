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Китайские ученые создали уничтожающих раковые клетки нанороботов

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Фото: Global Look Press/dpa/Rolf Vennenbernd
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Группа ученых из Китая разработала нанороботов из нитей ДНК, способных распознавать раковые клетки и перекрывать им кислород. Об этом сообщает сайт исследовательского института Arizona State University со ссылкой на статью, опубликованную в журнале Nature Biotechnology.

По словам специалистов, достичь подобного эффекта удается, потому что вокруг зараженных клеток создаются тромбы в кровеносных сосудах. Как рассказал Хао Янь из университета Аризоны в Темпе (США), первые автономные роботы из ДНК-молекул могут точечно доставлять определенные типы лекарств внутрь опухоли. Отмечается, что подобный подход также может применяться для борьбы с большим числом твердых опухолей, сообщает телеканал «Звезда».

Роботы представляют собой некий плоский лист, сплетенный из нитей ДНК и свернутый в трубочку, края которой «зашиты» с помощью другого типа молекул ДНК, которые отвечают за распознавание раковых клеток. При контакте с зараженной клеткой шов расходится, а содержащиеся в роботе молекулы белка тромбина покидают его и вступают во взаимодействие с окружающей средой, образуя тромб, который блокирует движение крови и не дает питательным веществам и кислороду проникнуть в опухоль.

Вместе с тем при попадании роботов в здоровый организм ему не наносится никакого вреда. В ходе эксперимента на больных агрессивной формой рака мышах после опыта по внедрению в их кровь нанороботов трое из грызунов были полностью вылечены, а остальные прожили вдвое больше, чем предполагалось.

Сейчас ученые обсуждают возможности применения нанороботов на практике скорейшего проведения клинических испытаний с лидерами медицинского и фармацевтического рынка.

Ранее портал iz.ru сообщал, что ученые рассказали о провоцирующих возникновение рака продуктах.

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