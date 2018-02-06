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Ученые назвали главную причину возникновения рака

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Фото: Depositphotos
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Основной причиной развития злокачественных опухолей является стареющая иммунная система, к такому выводу пришли шотландские исследователи из Университета Данди.

Со временем в ДНК накапливаются дефекты, которые могут привести к перерождению клетки. Считается, что для появления онкологии необходимо пять или шесть мутаций.

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Ученые проанализировали 2 млн случаев заболевания раком у пациентов в возрасте от 18 до 70 лет. Затем они вывели формулу, позволяющую рассчитать, как уменьшение активности иммунной системы влияет на возможность возникновения опухолей и сравнили теоретические выводы с фактическими данными. Выяснилось, что новая модель лучше предсказывает риск рака, чем гипотеза о накоплении мутаций, сообщает MedicalXpress.

Ученые выяснили, что основной причиной старения иммунной системы является дисфункция тимуса (вилочкoвой железы) — органа, в котором происходит созревание T-клеток. С увеличением возраста человека на каждые 16 лет тимус уменьшается в размере, что приводит к падению производства лимфоцитов, которые распознают опухолевые клетки и уничтожают их. Стимуляция активности вилочковой железы, по мнению исследователей, поможет в профилактике рака.

Ранее в феврале ВОЗ опубликовала предупреждение о связи между употреблением спиртных напитков и некоторыми онкологическими заболеваниями.

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