Ученые назвали главную причину возникновения рака

Основной причиной развития злокачественных опухолей является стареющая иммунная система, к такому выводу пришли шотландские исследователи из Университета Данди.

Со временем в ДНК накапливаются дефекты, которые могут привести к перерождению клетки. Считается, что для появления онкологии необходимо пять или шесть мутаций.

Ученые проанализировали 2 млн случаев заболевания раком у пациентов в возрасте от 18 до 70 лет. Затем они вывели формулу, позволяющую рассчитать, как уменьшение активности иммунной системы влияет на возможность возникновения опухолей и сравнили теоретические выводы с фактическими данными. Выяснилось, что новая модель лучше предсказывает риск рака, чем гипотеза о накоплении мутаций, сообщает MedicalXpress.

Ученые выяснили, что основной причиной старения иммунной системы является дисфункция тимуса (вилочкoвой железы) — органа, в котором происходит созревание T-клеток. С увеличением возраста человека на каждые 16 лет тимус уменьшается в размере, что приводит к падению производства лимфоцитов, которые распознают опухолевые клетки и уничтожают их. Стимуляция активности вилочковой железы, по мнению исследователей, поможет в профилактике рака.

Ранее в феврале ВОЗ опубликовала предупреждение о связи между употреблением спиртных напитков и некоторыми онкологическими заболеваниями.