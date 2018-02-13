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Ученые впервые вырастили функционирующую почку из стволовых клеток

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Фото: TASS/Zuma/Nir Alon
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Британские ученые из Манчестерского университета впервые смогли вырастить функционирующую почку из стволовых клеток человека. Об этом рассказывает статья в издании Stem Cell Reports.

Согласно информации специалистов, выращенная почка справляется со всеми функциями, в том числе с фильтрованием крови и выводом мочи. Правда, на сколько процентов она справляется со своими функциями — на данный момент неизвестно, сообщает телерадиокомпания «Мир».

Работа почек обеспечивается нефронами, которые представляют собой скопление капилляров. Именно такие скопления удалось вырастить ученым и проверить их на мышах. Исследования показали, что организм грызунов принял новые органы, у них развились капилляры, которые начали питать новые почечные ткани.

Пока исследователи смогли вырастить только небольшую почку — порядка нескольких сотен скоплений. Выращенная ткань подходит для лечения поврежденных тканей. Для полноценной почки ученым потребуется около миллиона таких элементов, но научный прорыв в любом случае станет новым словом в лечении почечных заболеваний.

Ранее портал iz.ru сообщал, что американские ученые выявили у больных синдромом Хантингтона способность организма подавлять раковые клетки. Таким образом, риск развития онкологии снижается на 80%.

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