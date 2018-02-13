Найден способ уничтожения вируса гриппа в помещении

Американские специалисты из медицинского центра Колумбийского университета нашли способ уничтожения вируса гриппа в помещении. Об этом сообщает журнал Scientific Reports.

Исследователи получили обеззараживающее средство при помощи уменьшения длины волн, излучаемых ультрафиолетовыми лампами. Метод безопасен для людей, а средство не вызывает заболевания глаз и рак кожи, как традиционные ультрафиолетовые лампы. Как отмечают исследователи, ультрафиолет может распространяться внутри тела человека, но не проходит сквозь слой мертвых клеток, покрывающих кожу, или слой жидкости в глазах. Вместе с тем ультрафиолетовое излучение легко достигает ДНК и уничтожает вирусы маленького размера.

Специалисты разработали установку, которая имитирует формирование миниатюрных капель жидкости с частями вируса. Капли обрабатывали ультрафиолетом, а потом заражали ими клетки людей. Таким образом, исследователи установили, что даже небольших ламп достаточно для уничтожения вирусов. Данную технологию ученые теперь планируют испытать в борьбе с вирусом туберкулеза. Если технология окажется эффективной, не исключено, что такие лампы появятся в широкой продаже, сообщает «Дни.ру».

Ранее портал iz.ru сообщал, что американские ученые рассказали о провоцирующих возникновение рака продуктах.