Прямой эфир

Американские психологи научились предсказывать измены и разводы

0
Фото: Global Look Press
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Американские психологи из университета Флориды создали простой тест, позволяющий выявлять пары, которые могут начать изменять друг другу в ближайшие четыре года совместной жизни. Об этом сказано в статье Journal of Personality and Social Psychology.

Один из исследователей, Джим Макналти, рассказал, что решение заняться этим вопросом пришло его команде после просмотра статистики по разводам в США. Согласно ей, спустя несколько лет распадается каждый второй брак, сообщает телеканал «Звезда».

Ученые в течение 3,5 лет наблюдали за 150 недавно поженившимися парами. Часть из них за это время успела распасться, а еще часть оказалась в натянутых отношениях из-за измен. Проведенное исследование позволило ученым понять, что что на крепость брака влияет то, как сильно лица незнакомых людей привлекали парней и девушек.

Так, молодожены, которые долго смотрели на фотографии привлекательных людей, чаще остальных разрывали свои отношения с партнером в последующие годы. Джим Макналти также отметил, что изменить восприятие этих людей невозможно, но в будущем знание этого факта поможет психологам в работе подбора стратегии для борьбы с семейными трудностями.

Ранее портал iz.ru сообщал, что психолог из Калифорнийского университета Белла Де Пауло выяснила, что одинокие люди имеют много преимуществ по сравнению с теми, кто живет с мужем или женой. 

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Психологи рассказали о способе избавления от интернет-зависимости
Врачи предложили признать секс-зависимость психическим заболеванием

 

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017