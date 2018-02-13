Американские психологи научились предсказывать измены и разводы

Американские психологи из университета Флориды создали простой тест, позволяющий выявлять пары, которые могут начать изменять друг другу в ближайшие четыре года совместной жизни. Об этом сказано в статье Journal of Personality and Social Psychology.

Один из исследователей, Джим Макналти, рассказал, что решение заняться этим вопросом пришло его команде после просмотра статистики по разводам в США. Согласно ей, спустя несколько лет распадается каждый второй брак, сообщает телеканал «Звезда».

Ученые в течение 3,5 лет наблюдали за 150 недавно поженившимися парами. Часть из них за это время успела распасться, а еще часть оказалась в натянутых отношениях из-за измен. Проведенное исследование позволило ученым понять, что что на крепость брака влияет то, как сильно лица незнакомых людей привлекали парней и девушек.

Так, молодожены, которые долго смотрели на фотографии привлекательных людей, чаще остальных разрывали свои отношения с партнером в последующие годы. Джим Макналти также отметил, что изменить восприятие этих людей невозможно, но в будущем знание этого факта поможет психологам в работе подбора стратегии для борьбы с семейными трудностями.

Ранее портал iz.ru сообщал, что психолог из Калифорнийского университета Белла Де Пауло выяснила, что одинокие люди имеют много преимуществ по сравнению с теми, кто живет с мужем или женой.