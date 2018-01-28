Врачи предложили признать секс-зависимость психическим заболеванием

Призыв признать секс-зависимость психическим заболеванием вызвал дискуссию среди докторов и активистов, которые помогают жертвам домогательств. Об этом пишет Daily Mail.

11 экспертов, в числе которых нейропсихиатр из Кембриджского университета, написали письмо во Всемирную психиатрическую организацию и настаивают на том, что существуют основания для признания секс-зависимости психическим заболеванием. Это предложение было негативно встречено среди тех, кто опасается, что сексуальные домогательства можно будет списать на болезнь и уйти от ответственности.

«Мы возражаем против всего, что оправдывает домогательства по отношению к другим», — заявила активистка Рейчел Крис.

Британский психолог Харриет Гэррод отмечает, что если секс-зависимость признают болезнью, то многие смогут уйти от ответственности, заявив, что переживали новый эпизод болезни.

Ранее голливудский кинопродюсер Харви Вайнштейн, актер Кевин Спейси и профессиональный игрок в гольф Тайгер Вудс, которых обвинили в сексуальных домогательствах, отправились на лечение от так называемой сексуальной зависимости в реабилитационный центр, пребывание в котором стоит $35 тыс. в месяц.

Скандалы с домогательствами начались осенью 2017 года после того, как газета The New York Times опубликовала результаты расследования о множестве случаев домогательства со стороны голливудского продюсера Харви Вайнштейна. В неподобающем поведении были также обвинены актеры Джеймс Франко и Кейси Аффлек, а также ряд политических деятелей.