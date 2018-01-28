Психологи рассказали о способе избавления от интернет-зависимости

В преддверии Международного дня без интернета, отмечающегося в этом году 28 января, психологи рассказали о зависимости от соцсетей и онлайн-игр.

По словам доцента кафедры психологии и педагогики дистанционного обучения Московского государственного психолого-педагогического университета Виктории Барцалкиной, у данной проблемы есть две стороны.

«Гаджеты нужно рассматривать как инструменты, а любой инструмент может быть направлен на развитие человека и его продуктивной деятельности или на разрушение», — сказала доцент журналистам «РИА Новости».

По словам экспертов, официальной статистики о числе страдающих интернет-зависимостью нет, в основном это связано с тем, что в мире такую болезнь пока не признали. При этом психологи считают, что от интернет-зависимости страдает десятая часть населения.

Барцалкина отметила, что главные симптомы зависимости — это синдром отмены и неконтролируемое приступообразное поведение желающих работать за компьютером.

«Например, подросток приходит домой, бросает рюкзак и бежит к компьютеру сразу. Отрицание — третий симптом, который выражается в снижении критического отношения к негативным последствиям своего пристрастия», — рассказала психолог.

Другие эксперты также считают важным симптомом постоянное увеличение времени присутствия в интернете и подмену реального общения виртуальным.

Заведующий кафедрой нейро- и патопсихологии факультета психологии МГУ Александр Тхостов отметил, что для излечения взрослого человека от интернет-зависимости в первую очередь нужно обратить внимание его самого на существующую проблему.

«Это сигнал, что нужно разнообразить формы общения», — отметил он.

Тхостов также напомнил о существовании мест без интернета и возможности самостоятельно хотя бы на день отключить все гаджеты.

Ранее в Минобрнауки сообщили, что в каждой школе и детском саду должен быть психолог. Предполагается, что школьные психологи займутся в том числе профилактикой и коррекцией интернет-зависимости среди учеников.