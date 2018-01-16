Психологи посоветовали убирать новогодние ели сразу после праздников

Психологи советуют убирать елки в первый рабочий день после праздников, чтобы настроиться на рабочий лад.

«Это как некий такой ритуал перенастройки и настройки на рабочую волну», — рассказала «РИА Новости» кандидат психологических наук Ольга Махоновская.

По мнению психолога-консультанта Психологического центра на Волхонке Ильи Шабшина, несмотря на то, что календарь уже ознаменовал рабочие будни, не лишним будет и вспомнить традиции, которые были привиты в детстве, когда новогоднее дерево убирали лишь после Старого Нового года.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге проводят акцию по сбору новогодних елей. Отслужившие свой срок праздничные деревья переработают и отправят в центры помощи животным.