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Психологи посоветовали убирать новогодние ели сразу после праздников

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Фото: ТАСС/Валерий Матыцин
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Психологи советуют убирать елки в первый рабочий день после праздников, чтобы настроиться на рабочий лад.

«Это как некий такой ритуал перенастройки и настройки на рабочую волну», — рассказала «РИА Новости» кандидат психологических наук Ольга Махоновская.

По мнению психолога-консультанта Психологического центра на Волхонке Ильи Шабшина, несмотря на то, что календарь уже ознаменовал рабочие будни, не лишним будет и вспомнить традиции, которые были привиты в детстве, когда новогоднее дерево убирали лишь после Старого Нового года.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге проводят акцию по сбору новогодних елей. Отслужившие свой срок праздничные деревья переработают и отправят в центры помощи животным.

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