Вместе с елками из Европы в Россию приехали клещи

Вместе с новогодними елками из Европы в Россию приехали клещи. Деревья буквально кишат насекомыми: клопы, пауки и прочие паразиты. Специалисты рекомендуют обработать такую елку специальным раствором. А вот выбрасывать растение с паразитами категорически запрещается.

«Особенно в южных регионах Российской Федерации они наносят существенный ущерб, в том числе декоративных хвойным. И это большая такая проблема. В частности, усыхание хвойных может зависеть от этих мелких организмов», — говорит старший научный сотрудник Всероссийского центра карантина растений Илья Камаев.

Будут ли применены какие-либо санкции к торговым сетям — неизвестно. В отличие от иностранных, российские елки хлопот покупателям не доставили.