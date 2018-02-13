Ученые обнаружили лекарство от рака у людей с синдромом Хантингтона
Ученые из США выявили способность организма у больных синдромом Хантингтона подавлять раковые клетки, что на 80% снижает риск развития онкологии.
По словам специалистов, злокачественные клетки очень чувствительны к белку хантингтин, перекодировка которого происходит в результате генетического заболевания.
Таким образом, синдром Хантингтона не только губительно влияет на пептиды, содержащиеся в нейронах головного мозга, но и оказывает негативное воздействие на раковые клетки, пишет «Федеральное агентство новостей».
Синдром Хантингтона является неизлечимым наследственным заболеванием, которое сопровождается появлением толчкообразных непроизвольных движений, развитием психических расстройств с последующей деградацией личности и снижением интеллекта.