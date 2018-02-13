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Ученые обнаружили лекарство от рака у людей с синдромом Хантингтона

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Фото: Global Look Press/Carmen Jaspersen
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Ученые из США выявили способность организма у больных синдромом Хантингтона подавлять раковые клетки, что на 80% снижает риск развития онкологии.

По словам специалистов, злокачественные клетки очень чувствительны к белку хантингтин, перекодировка которого происходит в результате генетического заболевания.

Таким образом, синдром Хантингтона не только губительно влияет на пептиды, содержащиеся в нейронах головного мозга, но и оказывает негативное воздействие на раковые клетки, пишет «Федеральное агентство новостей».

Синдром Хантингтона является неизлечимым наследственным заболеванием, которое сопровождается появлением толчкообразных непроизвольных движений, развитием психических расстройств с последующей деградацией личности и снижением интеллекта.

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