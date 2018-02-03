Ученые рассказали о главной опасности храпа

Во время храпа мозг человека может испытывать кислородное голодание, что в три раза увеличивает риск развития деменции, вызванной дегенерацией целых областей мозга, заявили ученые Университета австралийского города Квинсленд.

В заявлении ученых сказано, что в группе риска находятся люди, страдающие апноэ — заболеванием, которое характеризуется храпом и нарушением дыхания. Отмечается, что у больных в первую очередь происходит отмирание клеток мозга, отвечающих за внимание и обучение, сообщает «РИА Новости».

Более того, группа ученых во главе с профессором Элизабет Коулсон полагает, что следствием апноэ может быть болезнь Альцгеймера, которая является самой распространенной формой деменции. В то же время ученые установили, что лечение апноэ на ранней стадии может существенно снизить риск развития деменции.

Профессор Коулсон установила, что первые признаки болезни Альцгеймера наблюдаются у пожилых пациентов спустя 10 лет после начала апноэ. Группа ученых теперь намерена провести исследование апноэ у пациентов в возрасте от 55 до 75 лет. Ученые уточняют, что для апноэ характерно прекращение дыхания на промежутки более чем 10 секунд. Кроме этого, для болезни характерен сильный храп.