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Ученые нашли в человеке почти тысячу генов — виновников бессонницы

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Фото: Global Look Press/Arco Images GmbH/Rudolf
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Европейские ученые обнаружили в человеческом геноме 956 самых различных генов, которые связаны с расстройством сна. 

Дальнейшее изучение выявленных генов позволит влиять на продолжительность сна и лечить бессонницу. 

Для выявления этих генов был проведен анализ ДНК почти 1,3 млн человек.

Результаты научной работы публикует MIT Technology Review.

«Тест на бессонницу» стал самым масштабным исследованием ДНК в мире — ранее ученые привлекали лишь до 700 тыс. участников, уточняет «5 канал».

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