Ученые нашли в человеке почти тысячу генов — виновников бессонницы

Европейские ученые обнаружили в человеческом геноме 956 самых различных генов, которые связаны с расстройством сна.

Дальнейшее изучение выявленных генов позволит влиять на продолжительность сна и лечить бессонницу.

Для выявления этих генов был проведен анализ ДНК почти 1,3 млн человек.

Результаты научной работы публикует MIT Technology Review.

«Тест на бессонницу» стал самым масштабным исследованием ДНК в мире — ранее ученые привлекали лишь до 700 тыс. участников, уточняет «5 канал».