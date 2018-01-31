Ученые рассказали о склонности наглых людей не следовать правилам

Ученые в США выяснили, что наглые люди склонны меньше следовать инструкциям. Об этом сообщает Planet Today со ссылкой на опубликованное исследование в издании Social Psychological and Personality Science.

В шести исследованиях приняли участие 1259 человек. Ученые пытались убедить людей в необходимости следования правилам эксперимента, однако их отказались слушать.

По словам специалистов, люди чаще всего склонны игнорировать инструкции ученых, а особенно наглые испытуемые заявили, что поступают аналогично и в других схожих ситуациях.

«Похоже, что люди не соблюдали инструкции, потому что считали, что эти инструкции являются несправедливыми к ним», — цитирует Федеральное агентство новостей автора исследования Эмили М. Зитек из Cornell Univercity.

Она добавила, что в будущих исследованиях появилась необходимость изучить варианты того, как заставить таких респондентов следовать инструкциям. Автор исследования также отметила, что многие профессора и менеджеры часто жаловались на своих учеников и сотрудников, которые открыто игнорировали свои должностные инструкции, несмотря на то, что в результате ситуация всегда оборачивалась против них.

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