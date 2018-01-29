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Ученые выяснили, из-за чего женщины испытывают влечение

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Международная группа ученых из Германии и Бельгии выяснила, какой гормон влияет на влечение женщин к противоположному полу. Результаты исследования опубликованы в издании Science Daily.

Специалисты изучили миндалевидное тело мозга мышей, которое отвечает за эмоциональное состояние и сексуальное поведение. В нем обнаружились нейроны, которые были восприимчивы к гормону кисспептину.

При активации данных нейронов мыши начали проявлять повышенную социальную активность и уделять больше внимания противоположному полу. Также тесты показали снижение уровня тревоги.

Ученые уточнили, что на выработку данного гормона влияют феромоны, выделяемые самцами. Это, считают они, открывает возможность для создания лекарств для женщин, страдающих сексуальными патологиями.

Ранее в январе призыв признать секс-зависимость психическим заболеванием вызвал дискуссию среди докторов и активистов, которые помогают жертвам домогательств. 

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