Секс-куклы завоевывают индустрию игрушек для взрослых

Если вас застукали с любовницей — скажите, что это... сексуальная игрушка. Именно так и поступил этот американец. Все испортили нерезиновые нервы любовницы, когда жена начала драться.

Такая ситуация в некоторых странах уже не покажется абсурдом. Гиперреалистичные куклы завоевывают места в постелях людей. Другой житель США, Дэйв, и вовсе живет с роботом. В Европе для таких, как Дэйв, уже открывают целые бордели. В Великобритании предлагают мужчинам «тест-драйв». Одна такая кукла стоит 2000 фунтов — почти 160 тыс. рублей. Прежде чем начать «серьезные отношения», можно провести с ней час за 100 фунтов.

Социологи говорят о появлении новой сексуальной ориентации — цифросексуалы. Гиперреалистичные партнеры теперь есть и для женщин. В США выпускают резиновых мачо разной степени брутальности и волосатости. Любовь к роботу такая же настоящая, как и к реальной девушке. Тот, кто это осуждает, — просто не понимает, что роботы могут делать людей счастливыми. Сейчас ученые работают над тем, чтобы наделить роботов эмоциями. Вскоре у цифросексуалов будет почти идеальный, но ненастоящий мир.