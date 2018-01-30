Ученые создали гибкую батарею

Ученые из Южной Кореи разработали гибкую батарею из углеродного полимерного материала.

Специалисты Улсанского национального института науки и технологий (UNIST) использовали для создания растяжимого электрода специальный композит из гибридных наполнителей, внутри которых углеродные нанотрубки и сажа.

По словам разработчиков, данный материал сохраняет свойства проводника даже при сильной деформации, что делает его пригодным для использования в сильно растягиваемых водных литий-ионных батареях, пишет Science Daily.