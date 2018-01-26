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Американские физики близки к созданию искусственного аналога мозга

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Фото: Global Look Press/Ferrari/ZUMAPRESS
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Ученые из Национального института стандартов и технологий США создали первый полноценный аналог синапсов клеток головного мозга, используя сверхпроводники и наборы магнитов, сообщается в статье, опубликованной в журнале Science Advances.

«Созданные нами синапсы требуют меньше энергии для своей работы, чем их человеческие аналоги», — рассказал исследователь Майкл Шнайдер.

По словам ученого, меньшие затраты энергии позволяют ученым создавать сверхсложные системы, которые ничем не уступают мозгу человека и содержат в себе миллиарды миллиардов синапсов.

Синапсы, или нервные окончания, представляют собой особые структуры, которые позволяют нервным клеткам передавать информацию в соседние нейроны, обмениваясь с ними особыми молекулами-нейротрансмиттерами.

Ранее в январе ученым Института нейронаук Шанхая при Китайской академии удалось первыми в мире клонировать генетически идентичных длиннохвостых макак. В основу исследования вошел метод переноса ядра соматической клетки, который также называют «терапевтическим клонированием».

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