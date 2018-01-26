Клонировавшие обезьян ученые не намерены применять технологию на людях

Китайские ученые, которым удалось клонировать макак, не собираются применять разработанную технологию для клонирования человека, пишет агентство Xinhua.

Ученые Института нейронаук Шанхая при Китайской академии стали первыми в мире, кому удалось клонировать генетически идентичных длиннохвостых макак. В основу исследования вошел метод переноса ядра соматической клетки, его также называют «терапевтическим клонированием».

«Мы не планируем клонировать людей, кроме того, подобная практика никогда не будет разрешена, исходя из социальной этики», — сообщил один из авторов эксперимента, глава Института нейрологических исследований при Китайской академии наук Му-минг Пу. Вместе с тем он признал, что эту технологию теоретически можно использовать для клонирования человека.

Как пояснил ученый, исследователи прежде всего хотели изучить природу таких болезней мозга, как болезнь Альцгеймера или аутизм. Кроме того, исследование позволит значительно сократить количество макак, которых задействуют в лабораторных испытаниях. Помимо этого, новая технология внесет вклад в сохранение вымирающих видов.