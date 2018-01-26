Прямой эфир

Клонировавшие обезьян ученые не намерены применять технологию на людях

0
Фото: REUTERS/Valentyn OgirenkoQiang Sun and Mu-ming Poo, Chinese Academy of Sciences handout from Cell
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Китайские ученые, которым удалось клонировать макак, не собираются применять разработанную технологию для клонирования человека, пишет агентство Xinhua.

Ученые Института нейронаук Шанхая при Китайской академии стали первыми в мире, кому удалось клонировать генетически идентичных длиннохвостых макак. В основу исследования вошел метод переноса ядра соматической клетки, его также называют «терапевтическим клонированием».

«Мы не планируем клонировать людей, кроме того, подобная практика никогда не будет разрешена, исходя из социальной этики», — сообщил один из авторов эксперимента, глава Института нейрологических исследований при Китайской академии наук Му-минг Пу. Вместе с тем он признал, что эту технологию теоретически можно использовать для клонирования человека.

Как пояснил ученый, исследователи прежде всего хотели изучить природу таких болезней мозга, как болезнь Альцгеймера или аутизм. Кроме того, исследование позволит значительно сократить количество макак, которых задействуют в лабораторных испытаниях. Помимо этого, новая технология внесет вклад в сохранение вымирающих видов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Ученые могут «удлинить» историю человека на 100–200 тыс. лет
Китайские ученые редактируют ДНК людей

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017