Ученые могут «удлинить» историю человека на 100–200 тыс. лет

Человек современного типа мог появиться и начать расселяться по планете на 100–200 тыс. лет раньше, чем считалось до сих пор. Такой вывод ученые сделали благодаря фрагменту челюсти, который был обнаружен в пещере на севере Израиля.

Антропологи оценили возраст находки в 177–194 тыс. лет и назвали ее древнейшим из известных науке человеческих останков за пределами Африки, которая является родиной homo sapiens.

«Если окаменелости... 170–190 тыс. лет, то вся история эволюции homo sapiens сдвигается по меньшей мере на 100–200 тыс. лет в прошлое», — приводит «РИА Новости» слова профессора Исраэля Гершковича из Тель-Авивского университета.

Согласно сообщению университетов Тель-Авива и Хайфы, до этого антропологи полагали, что человек современного типа появился в Африке около 160–200 тыс. лет назад. При этом мигрировать за пределы континента он начал около 100 тыс. лет назад.

Находка является фрагментом верхнечелюстной кости с несколькими сохранившимися зубами взрослого человека. Ее удалось обнаружить в пещере Мислия на склоне горы Кармель.

«Некоторыми деталями окаменелость напоминает останки неандертальцев и других человеческих групп. Это позволяет предположить, что, хотя наш род происходит из Африки, отдельные свои черты он, должно быть, приобрел в процессе эволюции за ее пределами», — добавил Гершкович.