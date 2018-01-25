«Аргентинский» динозавр оказался родом из Узбекистана

Российские ученые доказали, что хищный динозавр, живший 90 млн лет назад, впервые появился в Средней Азии, а не в Южной Америке. Как выяснили палеонтологи из Зоологического института РАН, останки рептилии-альваресзавриды, найденные в Узбекистане, столь же древние, как и кости особи, обнаруженные в Аргентине. Но «узбекский динозавр» гораздо более эволюционно продвинут. Из этого специалисты сделали вывод, что данный вид рептилий зародился именно в Средней Азии. Сделанное открытие может, в частности, помочь ученым установить новые подробности движения материков миллионы лет назад.

Потомки хищных динозавров в современной фауне — это птицы, рассказал «Известиям» один из авторов исследования, заведующий лабораторией Зоологического института РАН Александр Аверьянов. Но, добавил ученый, в общественном сознании формулировка «хищный динозавр» ассоциируется в первую очередь с «нептичьими» рептилиями — например, с тираннозаврами. Такие животные были очень разнообразны. Среди них выделялись типичные хищники с ножевидными зубами (именно к этой категории относились тираннозавроиды). Были огромные рыбоядные спинозавриды с вытянутой мордой и коническими зубами, как у крокодилов. Некоторые группы (орнитомимозавры, овирапторозавры) вместо зубов имели роговой клюв и питались преимущественно растительной пищей. Во всех этих разновидностях были животные разного размера, включая очень крупных.

Но, пожалуй, одна из самых удивительных групп «нептичьих» хищных динозавров мезозоя — это альваресзавриды. Самые крупные из них в длину не превышали 2 м. Это были стройные двуногие животные с длинным хвостом. Их передние конечности имели очень малый размер. Некоторые ученые полагают, что альваресзавриды с их помощью выковыривали из коры деревьев личинки насекомых, которыми они в основном и питались.

Эволюционная история и распространение данных рептилий также вызывают споры в палеонтологии. Эти динозавры обитали в Южной Америке и Центральной Азии. Ранее наиболее древние их останки датировались началом позднего мелового периода (около 90 млн лет назад) и были найдены в Южной Америке, на территории нынешней Аргентины. Поэтому в мировой науке считалось, что там этот вид динозавров и появился впервые.

Однако оказалось, что настоящая родина таких животных — территория современного Узбекистана. Экспедиция по Средней Азии, которая позволила сделать это открытие, проходила в 1997–2006 годах. В ее ходе было промыто на ситах примерно 300 т породы и извлечено несколько сотен тысяч костей. Их разбирали, классифицировали и сортировали в течение последующих лет. Кости альваресзаврид были идентифицированы в прошлом году. Как установили палеонтологи из Зоологического института РАН, эта находка столь же древняя, как и останки из Аргентины, но она принадлежит существенно более эволюционно продвинутому динозавру.

— У него более специализированное строение кисти. Также у азиатских форм более продвинутая форма задней конечности, свидетельствующая, что они были лучше приспособлены к быстрому бегу. Это позволяет утверждать, что группа возникла все-таки в Азии, а какая-то ее ранняя ветвь проникла в Южную Америку. Все известные южноамериканские альваресзавриды более примитивны по сравнению с азиатскими формами, — рассказал «Известиям» заведующий лабораторией Зоологического института РАН Александр Аверьянов.

По его словам, существование в Узбекистане 90 млн назад «продвинутых» животных данной группы означает, что более простые формы появились в регионе задолго до этого времени. Просто более ранних останков пока не находили.

Важно и то, что в Азии обнаружено гораздо больше разнообразных видов альваресзаврид, чем в Южной Америке.

Результаты работы опубликованы в научном журнале PLoS One. Александр Аверьянов пояснил, что реконструкция эволюционных событий необходима для понимания причин появления и вымирания разных форм организмов, связи этих событий с изменениями климата и другими физическими параметрами.

Как объяснили «Известиям» в Палеонтологическом музее, изучение эволюции древних животных дает ученым информацию о том, что происходило на Земле десятки миллионов лет назад.

— Знания о происхождении динозавров позволяют больше узнать о развитии жизни в целом. В частности, такие исследования могут дать сведения о движении материков: если останки сухопутных динозавров одного вида находят на разных материках, значит, эти материки когда-то были единым целым или располагались поблизости друг от друга, — рассказал сотрудник Палеонтологического музея Александр Тарлецков.

Такие исследования действительно важны для понимания движения материков, отметил главный научный сотрудник Палеонтологического института РАН Александр Расницын.

— Считается, что много миллионов лет назад существовал суперматерик Гондвана, а до этого практически вся суша была объединена в гигантский протоконтинент Пангея. Если речь идет не о плавающих и летающих динозаврах, то по путям их миграции можно составить довольно точное представление о конфигурации суши в соответствующую эпоху, — добавил ученый.

Работа выполнена в рамках масштабного исследования по изучению древней фауны Средней Азии. Проект реализуется с 2014 года при поддержке Российского научного фонда (РНФ). На него было выделено более 20 млн рублей.