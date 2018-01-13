Палеонтологи назвали новый вид динозавра сибиротитаном

Новый вид динозавра, названный сибиротитаном, открыт российскими учеными.

Палеонтологи Санкт-Петербургского и Томского государственных университетов описали неизвестный род и вид ящеров, обитавших на Земле 120 млн лет назад.

«Животное стало вторым завроподом, получившим в России научное имя, а также одной из древнейших титанозавровых форм, найденных в Азии», — цитирует сообщение «РИА Новости».

Динозавр был крупным травоядным с длиной тела до 12 м и весом более 10 т.

Реконструкция облика доисторического животного была сделана по костям, найденным у села Шестаково Кемеровской области. Находка может перевернуть представление о возможном месте происхождения всей группы титанозавров.

29 декабря портал iz.ru сообщил, что создатели документального фильма BBC2 «Настоящий тираннозавр» попытались воссоздать внешний вид этого динозавра с помощью ученых-палеонтологов.

Проведя анализы органических останков костей, кожи, зубов и мускулатуры доисторического ящера, эксперты пришли к выводу: у динозавров было гораздо больше общего с птицами, чем с рептилиями. Согласно предположениям ученых, тело тираннозавра могло быть неравномерно покрыто перьями, а кожа вокруг глаз была оранжевого цвета.