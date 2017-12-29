Документалисты BBC2 заявили, что у тираннозавра были перья

На самом деле Тираннозавр мог выглядеть несколько иначе, чем это показано в фильме Стивена Спилберга «Парк юрского периода». Об этом пишет Daily Mail.

Создатели документального фильма BBC2 «Настоящий тираннозавр» попытались воссоздать внешний вид динозавра с помощью ученых-палеонтологов.

Проведя анализы органических останков костей, кожи, зубов и мускулатуры доисторического ящера, эксперты пришли к выводу: у динозавров было гораздо больше общего с птицами, чем с рептилиями. Согласно предположениям ученых, тело тираннозавра могло быть неравномерно покрыто перьями, а кожа вокруг глаз была оранжевого цвета.

В фильме «Парк юрского периода» кожа ящера темно-зеленого цвета. Профессор Джулия Кларк из Техасского университета полагает, что расцветка кожи могла быть более темной — коричневой, черной или серой. Анализы останков кожи показали, что в организме доисторических содержался меланин — такой же пигмент есть в организме человека. Он является окрашивающим веществом радужной оболочки глаз, волос и кожи.

Некоторые ученые также предполагают, что тираннозавр мог обладать очень чувствительным слухом, а также практически не издавать звуков.