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Ученые успешно испытали напечатанный на 3D-принтере двигатель

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Фото: Global Look Press/Transport Photo Images/Leonid Faerberg
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Американская компания General Electric протестировала турбовинтовой двигатель ATP, который практически полностью был отпечатан на 3D-принтере.

Информацию об этом распространил сайт корпорации в четверг, 28 декабря.

При этом в новом двигателе оказалось всего 12 блоков вместо 855 деталей, и он стал легче оригинала на 45 кг, сообщает телекомпания «Мир».

Компания намерена устанавливать двигатели АТР на малоразмерные самолеты, например Cessna Denali.

27 ноября китайские врачи успешно провели первую в мире операцию по имплантации коленного сустава, в которой была применена технология 3D-печати.

Индивидуальные протезы, напечатанные на 3D-принтере, позволяют снизить вероятность послеоперационных инфекций, а также сложность и продолжительность самой операции, в связи с чем всё больше китайских хирургов предлагают своим пациентам использовать новые технологии.

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