Ученые рассказали о вреде от одной сигареты в день

Ученые Университетского колледжа Лондона выяснили, что даже одной выкуренной сигареты в день достаточно, чтобы увеличить риск сердечно-сосудистых заболеваний и инсульта почти на 50%.

Об этом говорится в статье, опубликованной в журнале The BMJ.

Специалисты проанализировали результаты более 140 научных работ, которые посвящены влиянию данной привычки на здоровье. Оказалось, что те, кто снизил количество выкуриваемых сигарет с 20 до одной в день, лишь на 50% снизили вероятность развития опасных для жизни заболеваний. По сравнению с некурящими риск ишемической болезни сердца составил 48%. При этом у тех, кто курит сигарету в день, вероятность развития рака снижается на 95%.

Ученые также проанализировали разницу в последствиях курения для мужчин и женщин. Как оказалось, из ста женщин, курящих по 20 сигарет в день, на семь человек больше, чем мужчин, страдают от болезней сердечно-сосудистой системы. А среди тех, кто выкуривает одну сигарету в день, — на три человека больше.

Ранее в январе британские ученые пришли к выводу, что курящие люди не до конца чувствуют вкус пищи. Также табак ускоряет метаболизм человека, в результате чего зачастую курящим людям проще похудеть.