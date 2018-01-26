Прямой эфир

Ученые рассказали о вреде от одной сигареты в день

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Ученые Университетского колледжа Лондона выяснили, что даже одной выкуренной сигареты в день достаточно, чтобы увеличить риск сердечно-сосудистых заболеваний и инсульта почти на 50%.

Об этом говорится в статье, опубликованной в журнале The BMJ.

Специалисты проанализировали результаты более 140 научных работ, которые посвящены влиянию данной привычки на здоровье. Оказалось, что те, кто снизил количество выкуриваемых сигарет с 20 до одной в день, лишь на 50% снизили вероятность развития опасных для жизни заболеваний. По сравнению с некурящими риск ишемической болезни сердца составил 48%. При этом у тех, кто курит сигарету в день, вероятность развития рака снижается на 95%.

Ученые также проанализировали разницу в последствиях курения для мужчин и женщин. Как оказалось, из ста женщин, курящих по 20 сигарет в день, на семь человек больше, чем мужчин, страдают от болезней сердечно-сосудистой системы. А среди тех, кто выкуривает одну сигарету в день, — на три человека больше.

Ранее в январе британские ученые пришли к выводу, что курящие люди не до конца чувствуют вкус пищи. Также табак ускоряет метаболизм человека, в результате чего зачастую курящим людям проще похудеть.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Министр Михаил Абызов предложил разрешить курение в больницах
Кабмин РФ отказался запретить курение около подъездов

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017