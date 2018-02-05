Ученые предложили метод раннего выявления болезни Альцгеймера

Болезнь Альцгеймера — один из распространенных видов старческого слабоумия — можно будет диагностировать на ранних стадиях.

Ученые из Австралии и Японии предложили метод анализа крови, позволяющий определить уровень бета-амилоида в мозгу человека. Именно наличие и активное продуцирование этого белка подтверждает заболевание.

Авторы методики проверили ее на живых людях: причем выбирались испытуемые с различным состоянием мозга — от здоровых спортсменов до болеющих слабоумием на разной стадии.

Коллектив ученых констатировал необходимость более широких исследований. Это сделает результаты более убедительными и применимыми клинически, сообщает «Пятый канал».

Болезнь Альцгеймера остается неизлечимой. По прогнозам, к 2050 году во всем мире количество страдающих ею превысит 100 млн человек.