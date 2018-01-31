Прямой эфир

Названы самые распространенные смертельные болезни петербуржцев

0
Фото: ТАСС/Александр Демьянчук
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Эксперты составили список болезней, которые чаще всего приводят к смерти жителей Петербурга. Первое место в этом своеобразном рейтинге занимают болезни сердца. Так, по официальным данным Петростата, за январь–ноябрь 2017 года в Санкт-Петербурге скончались от проблем с сердцем и сосудами 31 209 человек.

На втором месте — смертность от новообразований. От онкологических заболеваний за тот же период скончались 12 431 человек.

Как отмечают эксперты, мнение которых приводит телеканал «78», и сердечные болезни, и онкология сбавили обороты за прошедший год, а смертность в Петербурге снизилась. В 2017 году умерло на 1,4% меньше местных жителей, чем годом ранее.

Впрочем, специалисты предупреждают, что в Северной столице падает рождаемость. За прошедший год в городе родилось на 10% меньше детей, чем за 2016 год.

Портал iz.ru накануне приводил данные Минздрава РФ, которые говорят о снижении смертности в целом по России. Во всех возрастных группах за 2017 год она снизилась почти на 4%. Уменьшились показатели младенческой и материнской смертности.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В России снизилась смертность от отравления алкоголем
Кабмин планирует достичь нулевой смертности на дорогах к 2030 году

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017