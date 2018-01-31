Названы самые распространенные смертельные болезни петербуржцев

Эксперты составили список болезней, которые чаще всего приводят к смерти жителей Петербурга. Первое место в этом своеобразном рейтинге занимают болезни сердца. Так, по официальным данным Петростата, за январь–ноябрь 2017 года в Санкт-Петербурге скончались от проблем с сердцем и сосудами 31 209 человек.

На втором месте — смертность от новообразований. От онкологических заболеваний за тот же период скончались 12 431 человек.

Как отмечают эксперты, мнение которых приводит телеканал «78», и сердечные болезни, и онкология сбавили обороты за прошедший год, а смертность в Петербурге снизилась. В 2017 году умерло на 1,4% меньше местных жителей, чем годом ранее.

Впрочем, специалисты предупреждают, что в Северной столице падает рождаемость. За прошедший год в городе родилось на 10% меньше детей, чем за 2016 год.

Портал iz.ru накануне приводил данные Минздрава РФ, которые говорят о снижении смертности в целом по России. Во всех возрастных группах за 2017 год она снизилась почти на 4%. Уменьшились показатели младенческой и материнской смертности.