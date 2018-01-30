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Минздрав сообщил о значительном снижении смертности в России

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Смертность в России снизилась за 2017 год во всех возрастных группах почти на 4%. Об этом во вторник сообщила министр здравоохранения Российской Федерации Вероника Скворцова в ходе расширенного заседания комитета Совета Федерации по социальной политике.

«По данным за 12 месяцев прошедшего года, смертность уже составила 13,4 на 1 тыс.», — цитирует Скворцову агентство городских новостей «Москва». По словам главы ведомства, это является очень существенным снижением.

Министр подчеркнула также, что снизилась младенческая и материнская смертность. «Причем материнская смертность, по предварительным данным, более чем на 16% и она достигла показателя 7,3 на 100 тыс. родившихся живыми», — рассказал глава Минздрава, добавив, что в 33 регионах страны материнская смертность нулевая. Снижение младенческой смертности составило 5,3–5,5 на 1 тыс. родившихся живыми.

Портал iz.ru писал ранее, что в 2017 году в России смертность от случайных отравлений алкоголем снизилась на 18% по сравнению с предыдущим периодом.

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