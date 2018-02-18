Cпасенная на Сахалине выдра поселилась в Приморском сафари-парке

Самец выдры, которого на Сахалине спасли от истощения, стал новым постояльцем Приморского сафари-парка.

Как сообщает учреждение, животное спасли в октябре 2017 года. Зверь был слабый, истощенный и вяло двигался.

Отмечается, что животное прошло карантин и ее самочувствие заметно улучшилось. На Сахалине выдру называли Мышь, но в сафари-парке животное получило имя Зубарик.

На сайте парка опубликовано видео, где новый жилец парка знакомится с соседями: он фыркает на медвежат и обнюхивается с лисой.

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