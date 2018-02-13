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Огромный вепрь забрался на территорию школы в Гонконге

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Фото: youtube.com
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Огромный дикий кабан забрался на территорию одной из школ в Гонконге и напугал родителей, пришедших за своими детьми. Инцидент попал на видео.

На кадрах видно, как дикое животное копалось в мусорном контейнере и не обращало внимания ни на людей, ни на своих сородичей. Пол дикой свиньи не известен, однако, как пишет издание Mirror, размеры животного указывают на то, что это самец.

В результате происшествия никто не пострадал. Местные жители полагают, что на столь необычный поступок животного толкнул голод. В поисках пропитания дикие животные часто приходят к человеческому жилью.

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