Песец вернулся к рыбаку с Ямала за рыбой и привел лису

Песец, который стал известен в YouTube благодаря выпрашиванию мойвы у рыбаков на Ямале, вернулся за рыбой вместе с лисой.

Ролик опубликовал пользователь YouTube Ильдар Биктимиров. На этот раз сам рыбак предложил песцу и его «подруге» рыбу.

Месяц назад мужчина уже публиковал видео, в котором зверь пытался вытащить из лунки мойву, несмотря на его возражения.

Ранее автомобилист похитил добычу у леопарда, который обитает в национальном парке «Земля леопарда» в Приморье.



