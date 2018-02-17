Песец вернулся к рыбаку с Ямала за рыбой и привел лису
Песец, который стал известен в YouTube благодаря выпрашиванию мойвы у рыбаков на Ямале, вернулся за рыбой вместе с лисой.
Ролик опубликовал пользователь YouTube Ильдар Биктимиров. На этот раз сам рыбак предложил песцу и его «подруге» рыбу.
Месяц назад мужчина уже публиковал видео, в котором зверь пытался вытащить из лунки мойву, несмотря на его возражения.
Ранее автомобилист похитил добычу у леопарда, который обитает в национальном парке «Земля леопарда» в Приморье.