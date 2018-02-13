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Агрессивный енот «обезврежен» на российско-украинской границе

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Фото: Global Look Press/imagebroker/Lutz Gerken
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Украинские пограничники «обезвредили» агрессивного енота в пункте пропуска «Николаевка», располагающегося в Черниговской области на границе с Россией, сообщает Госпогранслужба Украины.

Инцидент произошел утром во вторник, 13 февраля. Пограничники обнаружили енота, который пришел на пункт пропуска с сопредельной территории.

Попытки военнослужащих выгнать животное не увенчались успехами. Более того, енот вел себя агрессивно, рычал и бросался на людей, отметили в ведомстве.

Пограничники сообщили о животном в Семеновскую районную организацию Украинского общества охотников и рыболовов и санитарно-эпидемиологическую станцию. Прибывшие на место происшествия специалисты решили «обезвредить» енота с явными признаками заболевания. Он был передан на исследование на предмет бешенства.

В сообщении подчеркивается, что из-за инцидента временно был остановлен пропуск транспортных средств.

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