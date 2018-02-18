В Польше корова спаслась от бойни бегством на остров

В Польше отважная корова сбежала по пути на скотобойню. Она протаранила кузов грузовика, сломала руку помощнице фермера, добежала до озера и уплыла на остров.

Как пишет портал Wiadomosci, животное уже три недели проживает на острове, не позволяя никому приближаться к ней более чем на 70 м.

Cow cheats death by escaping while being taken to slaughterhouse and is now holed up on an island https://t.co/f0D8VDUaKO — Daily Mail Online (@MailOnline) February 17, 2018

На инцидент отреагировал польский политик Павел Кукиз. «Если бы все поляки проявляли такую же решимость, как корова, то Польша была бы процветающей страной», — приводит его слова Daily Mail.