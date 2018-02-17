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Нетаньяху возмущен речью премьера Польши о связи евреев с Холокостом

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Фото: ТАСС/Михаил Метцель
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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху возмутился речью польского премьера Матеуша Моравецкого о причастности отдельных представителей еврейской национальности к Холокосту.

Во время Мюнхенской конференции по безопасности Нетаньяху отметил, что высказывания главы польского правительства возмутительны, и обвинил его в неспособности понять историю и недостатке деликатности к трагедии еврейского народа. Также он отметил, что намерен встретиться с Моравецким, сообщает «РИА Новости».

Скандал разгорелся на фоне готовящегося законодательного запрета на обвинение польского народа в преступлениях Второй мировой войны. Высказывания, возмутившие израильтян, Моравецкий допустил в ответе израильскому журналисту Ронеру Бергману, который спросил, можно ли в соответствии с законом будет наказать поляков, которые собирались выдать его мать немцам. Глава правительства Польши ответил, что нет, равно как и виновников среди евреев, русских или украинцев.

Правительство Израиля требует изъять из готовящегося законопроекта наказания в виде штрафа и лишения свободы до трех лет за публичное обвинение польского народа или самой страны в ответственности на нацистские преступления. Израиль уверен, что такая политика приведет к искажению истории Холокоста.

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