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Польша заявила о кризисе доверия в отношениях с Украиной

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Фото: Global Look Press/Polska Agencja Prasowa/Leszek Szymañski
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Канцелярия президента Польши по итогам переговоров вице-премьера Петра Глиньского с вице-премьером Украины Павлом Розенко заявила, что отказ Киева отменить запрет эксгумаций создает кризис доверия.

По словам представителя канцелярии Кшиштофа Щерского, Польша «рассчитывает, что в ближайшее время дойдет до отмены этого запрета в духе выполнения принятых обязательств».

В 2017 году Украина приняла решение о запрете эксгумационных работ в селе Костюхновка Маневичского района Волынской области в рамках работ польского Института национальной памяти для поиска польских легионеров 1915–1916 годов.

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий раскритиковал власти Германии за излишнее доверие России.

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