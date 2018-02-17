Польша заявила о кризисе доверия в отношениях с Украиной

Канцелярия президента Польши по итогам переговоров вице-премьера Петра Глиньского с вице-премьером Украины Павлом Розенко заявила, что отказ Киева отменить запрет эксгумаций создает кризис доверия.

По словам представителя канцелярии Кшиштофа Щерского, Польша «рассчитывает, что в ближайшее время дойдет до отмены этого запрета в духе выполнения принятых обязательств».

В 2017 году Украина приняла решение о запрете эксгумационных работ в селе Костюхновка Маневичского района Волынской области в рамках работ польского Института национальной памяти для поиска польских легионеров 1915–1916 годов.

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий раскритиковал власти Германии за излишнее доверие России.