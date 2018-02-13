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В Киеве ответили на заявление премьера Польши о Богдане Хмельницком

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Фото: TASS/ZUMA/Igor Golovniov
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Заявление главы польского кабинета министров Матеуша Моравецкого, который привел цитату раввина, поставившего Богдана Хмельницкого в один ряд с Генрихом Гиммлером и Адольфом Гитлером, свидетельствует о выходе конфликта между Польшей и Украиной на новый уровень.

Такую точку зрения высказал в Facebook постоянный представитель Украины в Совете Европы Дмитрий Кулеба.

«В 1664 году Стефан Чарнецкий, польский полководец русского рода, захватил Суботив и приказал выбросить из могилы тело Богдана Хмельницкого. В 2018 году наши польские друзья снова докопались до Хмельницкого», — констатировал украинский дипломат, добавив, что неспособность Польши договориться с казаками и гарантировать им вольности в результате закончилась тем, что «сначала Москва съела казаков, а затем и Польшу».

Кулеба добавил, что было бы хорошо, если бы историки об этом говорили и популяризовали знания, предотвращающие повторение трагедий, а данные заявление польского премьера сейчас не только даст «вектор действий полякам, но и спровоцирует украинцев».

«Спираль конфликта выведена на новый уровень, и это очень печально», — подчеркнул он.

Ранее в своей речи Матеуш Моравецкий привел слова одного из раввинов, которые он произнес, выступая во время недавней конференции в Торуне.

Руководитель польского правительства заявил: «Для наших соседей Хмельницкий — это национальный герой, а для нас тот, который сделал первый аккорд в гибели Речи Посполитой».

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