Премьер Польши поставил Богдана Хмельницкого в один ряд с Гитлером

Глава польского кабинета министров Матеуш Моравецкий привел цитату раввина, поставившего Богдана Хмельницкого в один ряд с Генрихом Гиммлером и Адольфом Гитлером во время своего выступления на тему истории взаимоотношений поляков и евреев в библиотеке города Хелм.

Моравецкий заявил, что преследованием евреев Польша никогда не занималась, наоборот, давала различные привилегии и создавала хорошие условия жизни. Однако в истории народов есть сложные моменты, такие, как восстание Хмельницкого в середине XVII века, которое, по мнению премьера, приравнивается в еврейской историографии к Холокосту, сообщает РЕН ТВ.

В своей речи Матеуш Моравецкий привел слова одного из раввинов, который, выступая во время недавней конференции в Торуне, сравнил Хмельницкого с Гитлером. Руководитель польского правительства заявил: «Для наших соседей Хмельницкий — это национальный герой, а для нас тот, который сделал первый аккорд в гибели Речи Посполитой».