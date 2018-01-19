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Румынский пенсионер объявил себя крестным сыном Гитлера

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Фото: TASS/dpa dena
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Румынский пенсионер заявил, что нашел доказательства того, что он крестный сын фюрера нацистской Германии Адольфа Гитлера.

Как сообщает РЕН ТВ, 70-летний Адольф Эрнст Штедлер ранее объявил, что его крестил Гитлер, но он не мог этого доказать, пока не получил немецкое гражданство. 

По его словам, он стал первым ребенком, родившимся в поселении, построенном для этнических немцев близ австрийской границы в Хоэншвангау 25 апреля 1941 года.

Гитлер обещал крестить первого родившегося в лагере ребенка. Кроме того, диктатор держал младенца в руках, когда подписывали свидетельство о рождении.

После Второй мировой войны мать Штедлера сожгла его свидетельство о рождении. Позже Штедлер смог получить доступ к архивам, где нашел копию документа.

Ранее сообщалось, что автомобиль Mercedes-Benz 770 Grosser Offener Tourenwagen, принадлежавший Адольфу Гитлеру, уйдет с молотка на аукционе Scottsdale в США.

Машине была изготовлена по спецзаказу немецкого фюрера. На этом автомобиле в 1940 году Гитлер открыл парад в Берлине, который был приурочен к победе над Францией.

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