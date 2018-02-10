Туристические маршруты будут развивать в Приморье

Туристические маршруты будут развивать в национальном парке «Бикин» в Приморье.

Об этом гласит распоряжение, опубликованное на сайте правительства России.

«Планируются, в частности, разработка архитектурно-планировочных решений развития инфраструктуры познавательного туризма на территории национального парка, создание экологических маршрутов, формирование условий для предоставления туристских услуг, включающих экскурсионные, культурно-познавательные и информационные услуги», — говорится в документе.

Национальный парк «Бикин», созданный в соответствии с постановлением правительства от 3 ноября 2015 года №1187 в среднем и верхнем течении реки Бикин в Приморском крае, является привлекательным туристическим местом благодаря своему природному и этнокультурному потенциалу.

Кроме того, здесь сохранился один из последних очагов обитания амурского тигра.

5 февраля портал iz.ru рассказал о том, что для экотуризма планируют восстановить на горнолыжном курорте «Роза Хутор» в Сочи туристические маршруты советских времен.

В 2017 году «Роза Хутор» получил в аренду 1160 га земли, которые располагаются на северном склоне хребта Аибга на рекреационной территории национального парка и природного заказника Сочи.