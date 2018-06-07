Политика в помощь туристам

Нормализация ситуации в КНДР поможет привлечь туристов в эту страну, рассказал «Известиям» вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин. И хотя россияне не такие частые гости в Северной Корее (в 2017 году с туристическими целями там побывали порядка 400 граждан РФ), интерес к этому закрытому региону постепенно растет, признали в РСТ. О повышенном внимании к поездкам на север Корейского полуострова «Известиям» рассказали и в базирующейся в Китае компании Young Pioneers Tours. Главными визитерами в КНДР традиционно обещают стать китайцы: на фоне потепления отношений между КНР и Северной Кореей национальный авиаперевозчик Air China на этой неделе возобновил регулярные рейсы из Пекина в Пхеньян.

Разрядка обстановки на Корейском полуострове, наметившаяся на фоне зимнего «олимпийского» примирения двух Корей и стремительно набирающая обороты в последние недели, способна оказать позитивное влияние и на рост числа туристов, приезжающих в КНДР.

— Туризм всегда выступает проводником изменений, в том числе и для таких закрытых стран. Ранее поток туристов туда был небольшой, но, думаю, изменения во взаимоотношениях КНДР с внешним миром активизируют путешественников не только из Китая и Южной Кореи, но и из России. Потому что интерес у россиян к этой стране есть — впечатления она оставляет, и побывать в Северной Корее в переломный момент ее истории, думаю, захотели бы многие, — заявил «Известиям» вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин.

Как признают представители РСТ, спрос на туры в КНДР среди россиян хоть и небольшой (из-за дороговизны и сложностей оформления), но все же стабильный. Так, по данным погранслужбы ФСБ, в 2017 году в Северной Корее побывали 395 туристов из РФ.

— Определенный спрос на КНДР всегда есть среди искушенных туристов: они повидали все, и ими движет желание посмотреть то, что было у нас лет 50 назад, — сказала «Известиям» представительница специализирующейся на поездках в этот регион компании «Кореана-тур». По ее словам, нередко россияне, побывавшие в Северной Корее впервые, возвращаются туда во второй и третий раз.

Рост интереса к КНДР в разговоре с «Известиями» отметил и Рован Берд — представитель базирующейся в Китае компании Young Pioneers Tours, которая организует туры в эту страну для англоязычных иностранцев. Эта компания получила печальную известность после случая с их клиентом Отто Уормбиром — американец был арестован в КНДР за то, что сорвал агитплакат. Находясь в тюрьме, он впал в кому и скончался по возвращению в США в июне 2017 года. Вскоре после этого Госдепартамент США выпустил предупреждение об опасности поездок в Северную Корею, призвав граждан США, решившихся на такой тур, «заранее готовить завещание».

С тех пор, по словам Рована Берда, большинство компаний, отправлявших иностранцев в туры по КНДР, ввели негласный запрет на клиентов из США. Но главное, из-за чего Young Pioneers Tours в 2017 году зафиксировала падение числа желающих побывать в Северной Корее и несколько случаев отмены купленных туров, — многочисленные ракетные пуски и ядерные испытания, проводимые Пхеньяном.

— Но в этом году мы видим увеличение числа заказов — во многом благодаря Массовым играм, которые будут приурочены к 70-й годовщине основания КНДР, — заметил Рован Берд.

В марте 2018-го в Пхеньяне дали понять, что собираются возобновить Массовые игры, которые в Корее называют фестивалем «Ариран». Это масштабное музыкально-гимнастическое представление со 100 тыс. участников, включенное в Книгу рекордов Гиннесса как самое грандиозное в мире шоу. КНДР проводила его каждое лето начиная с 2007 года, однако в 2013-м «Ариран» был отменен без объяснения причин.

Самыми частыми гостями севера Корейского полуострова традиционно были китайцы — граждане наиболее лояльной КНДР страны. Последние несколько лет КНР не обнародует данные по числу своих туристов, но в 2012 году национальная администрация по туризму сообщала, что туристов из Поднебесной в Северной Корее побывало более 237 тыс.

В конце 2017 года турпоток из Китая резко спал из-за ухудшения политических отношений между Пекином и Пхеньяном. Тем не менее, по признанию представителей туркомпании, расположенной в граничащей с КНДР провинции Цзилинь, в прошлом году в Северной Корее побывало свыше 20 тыс. туристов только из этого региона. В 2018-м их число обещает возрасти на 40%.

И здесь политика снова в помощь туристу: вслед за визитами лидера КНДР Ким Чен Ына в Китай, ознаменовавшими потепление в двусторонних отношениях, стороны возобновили и авиаперевозки. Буквально вчера Air China вновь начала выполнять регулярные (три раза в неделю) перелеты из Пекина в Пхеньян, приостановленные в ноябре 2017 года. А несколькими днями ранее возобновились и рейсы северокорейского перевозчика Air Koryo из северокорейской столицы в Шанхай.