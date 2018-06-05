Air China возобновит полеты в Пхеньян с 6 июня

Китайский авиаперевозчик Air China возобновит полеты из Пекина в Пхеньян с 6 июня, передает агентство Reuters.

Данное решение было принято на фоне улучшений взаимоотношений между Китаем и КНДР.

Полеты китайской авиакомпании в Северную Корею были прерваны на неопределенный срок в ноябре прошлого года из-за низкого спроса. В то же время отношения между КНР и КНДР ухудшились из-за ядерной программы Пхеньяна, в связи с чем Пекин требовал ужесточить санкции ООН в отношении страны.

8 мая лидер Китая Си Цзиньпин заявил, что Пекин стремится укреплять сотрудничество с Пхеньяном и отметил стратегическое значение двусторонних отношений между Китаем и КНДР.