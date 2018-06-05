Прямой эфир

Air China возобновит полеты в Пхеньян с 6 июня

0
Фото: Depositphotos
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Китайский авиаперевозчик Air China возобновит полеты из Пекина в Пхеньян с 6 июня, передает агентство Reuters.

Данное решение было принято на фоне улучшений взаимоотношений между Китаем и КНДР.

Полеты китайской авиакомпании в Северную Корею были прерваны на неопределенный срок в ноябре прошлого года из-за низкого спроса. В то же время отношения между КНР и КНДР ухудшились из-за ядерной программы Пхеньяна, в связи с чем Пекин требовал ужесточить санкции ООН в отношении страны.

8 мая лидер Китая Си Цзиньпин заявил, что Пекин стремится укреплять сотрудничество с Пхеньяном и отметил стратегическое значение двусторонних отношений между Китаем и КНДР.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Делегация из КНДР прибыла с визитом в Пекин
Китай поддержал проведение саммита США и КНДР

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А так же читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017