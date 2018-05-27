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Китай поддержал проведение саммита США и КНДР

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Фото: REUTERS/Carlos Barria
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Китай поддерживает проведение саммита лидеров США и КНДР и надеется на его успех, заявил в воскресенье, 27 мая, официальный представитель МИД КНР Лу Кан.

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Дипломат в эфире Центрального телевидения Китая отметил рост напряжения между Вашингтоном и Пхеньяном после заявления президента США Дональда Трампа об отказе от встречи с северокорейским лидером Ким Чен Ыном.

24 мая президент США отказался от встречи с Ким Чен Ыном, однако уже 26 мая стало известно, что американская сторона возобновила переговоры с КНДР о возвращении к проведению саммита.

«Мы надеемся, что эта встреча будет успешной и принесет мир на Корейский полуостров и хорошие новости для всего мира», — заявил Лу Кан.

Ранее в воскресенье Ким Чен Ын и Трамп подтвердили намерение провести саммит в Сингапуре.

Накануне американский лидер заверил, что для подготовки саммита США–КНДР в Сингапуре 12 июня остается достаточно времени.

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