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Трамп анонсировал вторую попытку встречи с Ким Чен Ыном

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Фото: REUTERS/Mark Schiefelbein
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Соединенные Штаты ведут продуктивные переговоры с КНДР об организации двусторонних переговоров, заявил президент США Дональд Трамп. Его встреча с северокорейским лидером Ким Чен Ыном может произойти, как планировалось ранее, 12 июня в Сингапуре.

«Мы ведем очень продуктивные переговоры с Северной Кореей о возвращении к проведению саммита, который, если это произойдет, скорее всего будет в Сингапуре в тот же день, 12 июня», — написал американский лидер в Twitter, добавив, что при необходимости сроки будут сдвинуты.

24 мая Трамп направил северокорейским властям письмо, в котором сообщил об отказе от встречи с Ким Чен Ыном. Он аргументировал свое решение «огромной злостью и открытой враждебностью» со стороны Пхеньяна.

В КНДР с сожалением восприняли шаг и отметили, что власти страны по-прежнему готовы к переговорам с США в любое время и в любом формате. Американский лидер позитивно оценил заявление Северной Кореи.

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