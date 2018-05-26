Трамп анонсировал вторую попытку встречи с Ким Чен Ыном

Соединенные Штаты ведут продуктивные переговоры с КНДР об организации двусторонних переговоров, заявил президент США Дональд Трамп. Его встреча с северокорейским лидером Ким Чен Ыном может произойти, как планировалось ранее, 12 июня в Сингапуре.

«Мы ведем очень продуктивные переговоры с Северной Кореей о возвращении к проведению саммита, который, если это произойдет, скорее всего будет в Сингапуре в тот же день, 12 июня», — написал американский лидер в Twitter, добавив, что при необходимости сроки будут сдвинуты.

We are having very productive talks with North Korea about reinstating the Summit which, if it does happen, will likely remain in Singapore on the same date, June 12th., and, if necessary, will be extended beyond that date. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 26, 2018

24 мая Трамп направил северокорейским властям письмо, в котором сообщил об отказе от встречи с Ким Чен Ыном. Он аргументировал свое решение «огромной злостью и открытой враждебностью» со стороны Пхеньяна.

В КНДР с сожалением восприняли шаг и отметили, что власти страны по-прежнему готовы к переговорам с США в любое время и в любом формате. Американский лидер позитивно оценил заявление Северной Кореи.