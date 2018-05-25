СМИ анонсировали введение новых санкций США против КНДР

Белый дом рассматривает вариант введения новых ограничений в отношении КНДР в начале следующей недели.

По данным газеты The Wall Street Journal, новые санкции обсуждались в четверг на заседании Совета национальной безопасности. Также поднимался вопрос о военном вмешательстве. Собеседник издания в американской администрации уточнил, что речь идет о масштабных ограничениях, «десятках новых санкций»

В четверг, 24 мая, президент США Дональд Трамп в официальном письме отказался от встречи с Ким Чен Ыном, которая должна была пройти 12 июня в Сингапуре. В документе указывалась нецелесообразность проведения саммита КНДР и США, «учитывая огромную злость и открытую враждебность», которую Пхеньян якобы продемонстрировал в одном из последних заявлений.

Несмотря на решение Трампа, северокорейские власти заявили о готовности провести переговоры в любое время и в любом формате.