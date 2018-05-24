В Белом доме рассказали подробности о несостоявшемся саммите с КНДР

Соединенные Штаты на прошлой неделе отправили в Сингапур делегацию для подготовки саммита с КНДР, однако северокорейские представители не приехали, заявил представитель Белого дома в разговоре с журналистами.

«В ходе второй поездки госсекретаря Помпео в Пхеньян Северная Корея пообещала, что обе стороны встретятся в Сингапуре на прошлой неделе, чтобы совместно проработать логистику и подготовку к саммиту», — рассказал чиновник, уточнив, что американские представители не дождались делегацию КНДР.

В четверг, 24 мая, президент США Дональд Трамп в официальном письме отказался от встречи с Ким Чен Ыном, которая должна была пройти 12 июня в Сингапуре. В документе указывалась нецелесообразность проведения саммита КНДР и США, «учитывая огромную злость и открытую враждебность», которую Пхеньян якобы продемонстрировал в одном из последних заявлений.

В конце апреля северокорейские власти заявили о готовности отказаться от ядерного оружия, если в их адрес не будет поступать угроз и провокаций. 24 мая по решению властей в КНДР был полностью демонтирован ядерный полигон Пхунгери.