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США не получали ответа от КНДР на запрос о подготовке саммита

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Фото: REUTERS/Leah Millis
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Вашингтон не получил ответа Пхеньяна на запрос о проведении технических переговоров по вопросу подготовки саммита США и КНДР в Сингапуре. Об этом сообщил госсекретарь США Майкл Помпео на слушаниях в международном комитете сената.

«Мы не получили ответа на наши запросы», — цитирует его «РИА Новости».

Глава американского внешнеполитического ведомства отметил, что представители США предложили северокорейской стороне подготовить рабочие технические группы, которые бы обсудили окончательную подготовку к саммиту.

Вместе с тем Помпео пояснил, что Вашингтон был готов гарантировать Пхеньяну безопасность после отмены ядерной программы, а также убедить власти КНДР, «что безопасность лучше обеспечить, работая с США».

«Это позволило бы режиму получить заверения, необходимые, чтобы осуществить стратегические изменения в политике», — утверждает госсекретарь.

24 мая президент США Дональд Трамп направил лидеру КНДР Ким Чен Ыну письмо, в котором заявил, что он отказывается от совместной встречи 12 июня в Сингапуре. В качестве причины американский лидер назвал «огромную злость и открытую враждебность», которую председатель правящей северокорейской партии продемонстрировал в одном из своих последних заявлений.

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